Rattrapé 13 ans après à cause de ses tatouages

Après près de 13 années comme fugitif en Thaïlande, un yakuza japonais, démasqué grâce aux photos de ses tatouages devenues virales sur le Net, a été arrêté par la police thaïlandaise.

Shigeharu Shirai, 72 ans, a été interpellé mercredi à Lopburi, petite ville du centre de la Thaïlande connue pour ses centaines de singes en liberté dans les rues. «Le suspect a reconnu qu'il était le chef du sous-gang Yakuza Kodokai», a déclaré jeudi Wirachai Songmetta, le porte-parole de la police thaïlandaise. Ce gang fait partie de l'un des plus grands gangs de yakuza, le Yamaguchi-gumi.

Retired Japanese crime boss Shigeharu Shirai, 72, has been arrested in Thailand, ending more than 14 years on the run after photos of his 'Yakuza' tattoos and a missing little finger went viral https://t.co/BEuZfGycuR pic.twitter.com/BAUgQVb95I