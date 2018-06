Raton laveur sauvé après une escalade périlleuse

Une partie de l'Amérique s'est réveillée mercredi soulagée après la capture d'un raton laveur qui s'était réfugié la veille au 23e étage d'un immeuble de St-Paul, dans le Minnesota (nord).

La lente et périlleuse ascension du petit animal, diffusée sur les réseaux sociaux, a été vue par plusieurs milliers d'internautes qui ont rapidement partagé le mot-dièse #MPRraccoon.

Les télévisions locales ont également filmé en direct les aventures du Spider-Man à fourrure qui avait trouvé refuge en fin de journée sur le bord d'une fenêtre de la tour UBS PLaza. Selon CBS, l'animal avait grimpé sur la tour après avoir été apeuré par des ouvriers travaillant au pied d'un gratte-ciel.

Le cinéaste James Gunn a offert de faire don de 1000 dollars à une oeuvre de charité au nom de celui ou celle qui sauverait le mammifère. «Je ne peux pas supporter ça, pauvre petit gars», a tweeté le réalisateur de la saga des «Gardiens de la Galaxie» dont l'un des personnages, Rocket, est un raton laveur victime de modifications génétiques.

Dans la nuit, l'animal s'est finalement hissé sur le toit où de la nourriture avait été déposée pour l'attirer. Il a ensuite été capturé par des agents de la protection de la faune sauvage qui devaient le libérer dans la nature.

On top of the world! ?? #mprraccoon pic.twitter.com/8DBqKafMP4

La direction de l'UBS Plaza a diffusé mercredi matin sur son compte Twitter, créé spécialement pour l'occasion, des photos du raton laveur dans une cage. «Après un repas délicieux fait de pâtée pour chat, #mprraccoon a été capturé et sera pris en charge par l'agence de la faune sauvage. Au revoir, l'ami», indiquait le message.

Here's the #mprraccoon taking the easy way down, in a UBS Plaza freight elevator. pic.twitter.com/Tj8hDlXWMB