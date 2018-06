Rajoy ne présidera plus le Parti populaire

Espagne Le chef du gouvernement espagnol a été renversé par une motion de censure. Il est remplacé par le chef de file des socialistes Pedro Sanchez. Plus...

Espagne Une majorité menée par le socialiste Pedro Sanchez est sur le point de faire tomber le conservateur Mariano Rajoy. Plus...

Espagne Les centristes entendent pousser vers la sortie Mariano Rajoy, déjà en difficulté après la condamnation pour corruption de 29 personnes liées au Parti populaire (PP) au pouvoir. Plus...

Espagne Le Parti socialiste (PSOE), d'opposition, a déposé une motion de censure à la chambre des députés pour renverser Mariano Rajoy et former un gouvernement à sa place. Plus...