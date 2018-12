«Quitter la Syrie n'est pas une surprise»

Les Etats-Unis n'ont pas vocation à être «le gendarme du Moyen-Orient», a lancé jeudi matin Donald Trump. Le président américain a défendu sa décision de retirer les troupes américaines stationnées en Syrie.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA