Quatre nouveau-nés meurent dans un hôpital

Quatre nouveaux-nés sont décédés au cours des dix derniers jours dans un hôpital de Brescia, dans le nord de l'Italie. La ministre italienne de la Santé, Giulia Grillo, a annoncé l'ouverture d'une enquête.

«Il est nécessaire de faire la lumière pour comprendre s'il y a un rapport entre les différents cas. C'est pour cette raison que j'envoie des inspecteurs du ministère pour enquêter jusqu'au bout», a déclaré Mme Grillo dans un communiqué.

L'attention des autorités a été attirée par la lettre ouverte dans un quotidien local d'une mère réclamant «la vérité» après le décès de son bébé le 5 janvier.

Son fils, né prématuré début décembre après seulement 30 semaines de grossesse, avait enregistré des progrès dans sa croissance avant que les médecins ne lui diagnostiquent une infection fin décembre.

La situation a rapidement empiré et l'enfant est décédé le 5 janvier. Dans le même service, deux autres nouveau-nés étaient décédés les 30 décembre et 4 janvier.

Et selon les médias, un quatrième nouveau-né est décédé lui aussi le 5 janvier. Il s'agit, selon l'agence AGI, d'un enfant né prématuré qui a été hospitalisé dans la matinée et qui est décédé quelques heures plus tard.

L'hôpital et le parquet ont ouvert eux aussi des enquêtes pour tenter de comprendre la cause de ces décès et une autopsie sur le corps du garçon décédé le 5 janvier des suites d'une infection est prévue mardi. (ats/nxp)