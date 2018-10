Quatre morts dans une fusillade à Pittsburgh

Au moins quatre personnes ont été tuées samedi dans une fusillade près d'une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont rapporté les médias américains.

«Il semble qu'il y ait plusieurs victimes», a indiqué Donald Trump sur Twitter, en appelant la population à rester à l'abri. «Restez sur vos gardes face au tireur», a-t-il averti. «Il y a de nombreuses victimes», a expliqué à la presse locale Jason Lando, le commandant de la police de Pittsburgh.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

La télévision affiliée à la chaîne CBS a évoqué huit morts, dont deux policiers, tandis que Fox News Pittsburgh parlait de quatre personnes abattues près de la synagogue «Arbre de vie» (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour un office.

«Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Evitez le quartier», ont tweeté un peu plus tôt les services de sécurité publique de la ville.

L'agence fédérale chargée du contrôle des armes, tabac et explosifs, ATF, a précisé sur Twitter que des agents spéciaux se rendaient sur place.

Le tireur est en garde à vue, a confirmé la police. «Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l'intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés», a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.

At least seven people have been confirmed dead in a Pittsburgh synagogue shooting, and two police officers have been shot. The shooter is confined in the third floor of the synagogue https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/ltZqCMjYU6