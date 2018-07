Six enfants sortis de la grotte

Six des treize jeunes coincés dans une grotte en Thaïlande ont d'ores et déjà été évacués, a annoncé dimanche soir un responsable du ministère de la Défense à l'AFP. «Six d'entre eux sont sortis», a déclaré ce responsable, sous couvert de l'anonymat.

Au total, douze garçons, membres d'une équipe de football junior, et leur entraîneur ont été pris au piège dans la grotte inondée de Tham Luang dans le nord de la Thaïlande.

L'opération de sauvetage a été enclenchée dimanche en début de journée. Treize plongeurs étrangers et cinq membres des commandos d'élite de la marine thaïlandaise participent à l'opération de récupération des adolescents à travers des galeries étroites et submergées. Certains n'ont que 11 ans et d'autres ne sont pas de bons nageurs.

