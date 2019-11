Quatre écueils menacent le pari risqué de Pedro Sánchez aux élections espagnoles

Pedro Sánchez réussira-t-il son pari? Sur décision du premier ministre socialiste, l’Espagne retournera à nouveau aux urnes ce dimanche, à peine sept mois après les élections législatives d’avril… et pour la quatrième fois en quatre ans! Le chef du gouvernement espère décrocher une vaste majorité. Mais les sondages ne sont pas encourageants. Même après le débat télévisé de lundi.

Aveuglé par les sondages

Pourquoi se contenter d’une petite majorité quand on peut en avoir une grande? Ces derniers mois, la cote du Parti socialiste a grimpé dans les enquêtes d’opinion. Trop confiant dans les promesses des instituts de sondage, Pedro Sánchez a convoqué des élections, persuadé d’obtenir une majorité plus ample que les 123 sièges (sur 350) atteints en avril. Sauf qu’il a sous-estimé la colère et la lassitude des électeurs de gauche, qui lui reprochent d’avoir laissé filer la possibilité de former une coalition progressiste avec les petites formations sur sa gauche. Si la droite remonte ces dernières semaines, c’est à cause de l’abstention des électeurs de gauche.

Des jeux d’alliances flous

Tout indique que le panorama très fragmenté du parlement espagnol obligera à nouveau Pedro Sánchez à négocier des accords pour former une majorité. Mais avec qui s’allier? A-t-il l’intention de s’appuyer sur Podemos à sa gauche, comme le réclame son électorat? Préférerait-il un pacte avec les libéraux de Ciudadanos, au centre, comme le conseillent les modérés de son parti? Le chef du gouvernement laisse planer un flou diplomatique, soigneusement entretenu pour maintenir toutes les portes ouvertes. C’est oublier que cette indécision pourrait fâcher ses électeurs.

Le risque catalan

Pedro Sánchez comptait remobiliser l’électorat progressiste déçu avec le coup d’éclat de l’exhumation de Franco. En octobre, il a en effet enfin réussi à faire déplacer le dictateur du mausolée où il était enterré avec tous les honneurs depuis quarante-quatre ans vers un caveau familial plus discret. Cette exhumation compliquée était l’une des grandes revendications de la gauche espagnole, mais elle semble être arrivée trop tard, l’électorat s’est lassé de tant de stratégie. Non seulement Pedro Sánchez ne remobilise pas les abstentionnistes, mais il perd également du terrain. D’autant qu’en Catalogne, l’opinion publique s’embrase depuis le verdict du procès des responsables de la tentative de sécession de 2017, condamnés à de lourdes peines. Les manifestations pacifiques dégénèrent en affrontements avec la police et les scènes de guérilla urbaine au cœur de Barcelone scandalisent le reste de l’Espagne.

Le réveil de la droite

Les sondages se retournent. À droite, le Parti populaire et Vox remontent en flèche en réclamant une plus grande fermeté policière en Catalogne, voire la mise sous tutelle de la région. Pedro Sánchez préfère défendre une solution dialoguée, mais cette position modérée passe mal, ces dernières semaines, face à une opinion publique très polarisée. Les derniers sondages indiquent une perte de vitesse des socialistes et certaines enquêtes commencent même à annoncer que la droite pourrait gagner la partie. Certes, cela reste improbable. Quoi qu’il en soit, si Pedro Sánchez comptait sur ce scrutin pour débloquer une majorité claire au parlement, il risque bien d’en être pour ses frais. Il ne se retrouvera pas forcément en meilleure posture face à un parlement toujours aussi fragmenté.