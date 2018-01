Quand Trump confond vie politique et jeux vidéo

Une de plus! Alors qu'il accueillait à la Maison Blanche le premier ministre norvégien Erna Solberg, Donald Trump a fait une nouvelle bourde. Il s'est trompé en lisant son discours et a déclaré que les Etats-Unis avaient vendu au pays scandinave des F-52. Or, ce modèle d'avion de chasse n'existe que dans le jeu vidéo Call of Duty... (nxp)