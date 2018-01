Quand Internet sert le populisme

«L’un des dangers d’Internet, c’est que les gens peuvent être bercés par des informations qui renforcent leur parti pris.» Dans un entretien avec le prince Harry, diffusé fin 2017 par la BBC, Barack Obama mettait en garde contre la balkanisation numérique des sociétés. L’ex-président des États-Unis sait de quoi il parle. Sa stratégie électorale de 2008 concentrée sur le Web avec son site MyBO (my.barackobama.com) demeure un modèle de communication politique à l’ère du numérique. Depuis, Donald Trump, «twittos pathologique», a pris la relève en multipliant les fausses informations, les provocations et les points de vue clivants, qui réjouissent ses soutiens et ulcèrent ses adversaires.

Le numérique est un populisme parce qu’il réalise techniquement son premier objectif de contournement des corps intermédiaires et des institutions

Avant Obama, la chancelière allemande Angela Merkel avait fait sensation en 2016 en attaquant le secret le mieux gardé des géants d’Internet. Elle appelait les Google, Facebook et consorts à rendre publics les algorithmes qui sélectionnent à notre insu les réponses à nos requêtes. Le souci, en effet, c’est que ces géants d’Internet captent nos données personnelles pour nous faire des offres personnalisées. Des publicités, bien sûr. Mais pas que. Des informations qui nous confortent dans nos opinions, aussi.

Plutôt que de les confronter à celles des autres, dans un débat… démocratique. C’est ainsi qu’une personne cliquant sur des sites complotistes se verra proposer de rejoindre un groupe qui veut encore croire que la terre est plate. Des moteurs de recherche ont pris le parti de ne pas pister les internautes et de laisser la diversité s’exprimer, comme Duck duck go ou Qwant. Mais ils sont encore minoritaires chez les usagers du Net.

Dans un livre qui vient de sortir, intitulé «Démocratie smartphone», le journaliste français Francis Brochet démontre par l’exemple que «le monde numérique est un populisme», parce qu’il «réalise techniquement son premier objectif de contournement des corps intermédiaires et des institutions.» Ce lien direct avec le peuple se double en général d’une critique voire d’une détestation des médias, chez l’Américain Trump comme chez le Français Mélenchon.

Ce phénomène rencontre par ailleurs deux traits majeurs de l’époque: l’individualisme et le communautarisme. Ultime miroir de notre narcissisme, Internet nous propose des voyages, des objets, des films ou des lectures dont nous aurions envie et des amis qui nous ressemblent. Notre horizon social se limite alors à une tribu d’adoption, qu’elle soit celle d’une origine, d’une opinion, d’une orientation sexuelle ou d’une religion, voire d’une passion pour un club de foot ou pour Starwars. De plus, les internautes sont plus enclins à partager un contenu qui joue sur l’émotion que sur la raison, à liker ou dénigrer plutôt que de discuter. C’est aussi pourquoi Internet a des aspects populistes. La démocratie directe suisse pourrait apparaître comme un remède à ce populisme numérique. Sauf qu’un possible vote de l’initiative «No Billag» pourrait bien démontrer l’utilité des corps intermédiaires dans la défense d’un intérêt général bien compris.

(TDG)