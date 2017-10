Quand Daech fait enrager les «narcos» afghans

Perchés sur les collines nord de Tora Bora, les soldats de l’armée afghane scrutent les montagnes qui les séparent de la frontière avec le Pakistan, au sud. Les combattants du groupe Etat islamique (Daech) sont retranchés dans une zone de huit kilomètres de large. Pour l’instant, pas d’ennemi à l’horizon. Mais pour combien de temps? Dans la base avancée de la 4e brigade du 201e corps, près du village de Suleman Khel, un sous-officier des forces spéciales fixe ses camarades positionnés sur les hauteurs. La radio crépite: «Rien à signaler?» demande-t-il. «R.A.S.», lui répond-on.

Le général Sangin qui commande la brigade essaye d’être optimiste. «Ces terroristes étaient parvenus à investir le district de Chaparhar, non loin de Djalalabad. Nous les avons expulsés en 48 heures et ils se sont repliés sur Tora Bora. La région n’est pas sûre. C’est risqué d’aller dans le village de Suleman Khel», concède-t-il avant de reprendre: «Nous allons bientôt leur donner la chasse.» Mais quand va-t-il expulser Daech de Tora Bora? La lutte contre le groupe Etat islamique est la priorité des Américains. Lorsque Donald Trump a dévoilé sa stratégie afghane en août, il a juré de «rayer Daech de la carte». Et le général Nicholson, commandant en chef de l’OTAN sur place, a promis la victoire «d’ici à la fin de l’année».

Contrebande et trafics

Le temps presse. Daech serait en train de renforcer ses défenses et de préparer une contre-attaque, au dire de plusieurs sources afghanes et occidentales. «Le mouvement est bien armé. Il a été grassement financé par la maison mère et gagne de l’argent avec la contrebande de bois et de pierres précieuses, affirme un diplomate. Il débauche même des commandants talibans au prix fort.» Reprendre Tora Bora, c’est éviter que le massif qui a jadis abrité Oussama ben Laden ne devienne une forteresse inexpugnable, une place forte de Daech.

Le terrain est facile à défendre. La base du général Sangin surplombe une vallée encaissée, cernée de montagnes parsemées d’arbustes et tapissées de roches. Pour y accéder, il faut rouler sur une piste poussiéreuse jonchée de cailloux où chaque kilomètre a des allures de chemin de croix et où le relief invite à l’embuscade. Sous son air confiant, le général Sangin cache mal sa prudence: «J’ai moins de 800 soldats. Nous allons d’abord mettre sur pied une force locale de 500 villageois qui tiendra le terrain libéré, puis nous partirons à l’attaque.» Son quartier général est une modeste propriété en pisé, et les équipements ne sont pas légion: quelques Humvee, quelques 4x4 Ford sans blindage, pas d’arme lourde. Difficile de libérer Tora Bora dans ces conditions.

Milices civiles

Assis dans le jardin kitsch de sa maison de Kaboul, le député Haji Zahir Qadir enrage de voir l’armée rester inerte, d’autant que ce riche homme d’affaires de l’Est afghan a déjà sa propre milice. «Nous sommes un millier de combattants. Daech, on peut s’en occuper!» tonne-t-il. Cet homme au crâne dégarni, qu’un mince filet de cheveux recouvre à peine, compte parmi les grandes fortunes du pays. Sa famille a bâti sa richesse sur la contrebande de marchandises importées et sur celle de bois exporté vers le Pakistan, mais aussi… sur la drogue. Du coup, le gouvernement paraît hésiter avant de lui confier les rênes de la force civile qui tiendra Tora Bora: renforcer des milices liées à la drogue, c’est renforcer les narco-trafiquants.

En 2011, le bureau du procureur général avait ouvert une enquête sur un réseau de contrebande de drogue impliquant des policiers sous ses ordres. Haji Zahir avait rétorqué qu’il s’agissait d’un complot. Sans convaincre. La province du Nangarhar, qui comprend Tora Bora, était la cinquième région productrice de pavot en 2016 d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Daech, en s’installant dans une bande de territoire le long de la frontière, a perturbé le narcotrafic et aurait fait main basse sur des laboratoires de transformation. De quoi expliquer l’empressement d’Haji Zahir à reprendre le terrain perdu.

Le nouveau carrefour des djihadistes

Reste que les hésitations gouvernementales à laisser Haji Zahir croiser le fer avec Daech jouent en faveur de l’organisation djihadiste qui fait preuve de résilience. Si la plupart de ses chefs ont été «dronés» par les Américains, elle continue d’exister dans les provinces de la Konar et du Nangarhar, frontalières du Pakistan. De quoi faire peser de lourds soupçons sur Islamabad. A Tora Bora, un sous-officier s’étonne de voir un adversaire qui «n’est jamais à court de munitions». En outre, plusieurs agences de renseignement occidentales notent que Daech remplace vite ses hommes tués au combat.

«La majorité des recrues sont des Pakistanais et des Afghans sortis des madrasa salafistes pakistanaises», confirme Borhan Osman, chercheur à l’International Crisis Group. D’autres venus d’Irak et de Syrie après les défaites essuyées par la maison mère complètent le contingent: Ouzbeks, Chinois, Tadjiks, Kazakhs. Ils seraient moins d’une centaine pour l’instant. Reste à savoir si la chute de Raqqa amplifiera ou non l’exode vers l’Afghanistan.

(TDG)