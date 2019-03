Pyongyang se retire du bureau de liaison coréen

Diplomatie Les dirigeants américain et nord-coréen sont bien arrivés au Vietnam mardi dans le cadre de leur deuxième rencontre. Plus...

Etats-Unis Le président américain, qui est reparti bredouille de son sommet à Hanoï avec le dirigeant nord-coréen, estime que c'est la faute de son ex-avocat. Plus...

Corée du Nord/Etats-Unis Les présidents américain et nord-coréen n'ont pas les mêmes préférences culinaires. L'un aime le fast food et l'autre du caviar. Plus...