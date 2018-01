Pyongyang accepte de dialoguer mardi avec Séoul

Pyongyang a accepté vendredi la proposition sud-coréenne de discussions bilatérales. Le Nord et le Sud s'entretiendront officiellement mardi 9 janvier, a annoncé le ministère sud-coréen de l'Unification après avoir reçu un fax de son voisin.

Ces discussions ont été proposées cette semaine par le président sud-coréen Moon Jae-in en réponse à une offre de dialogue du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Elles sont rendues possibles par la décision de la Corée du Sud et des Etats-Unis de repousser des exercices militaires conjoints prévus dans les prochaines semaines.

South Korean Unification Ministry spokesman Baik Tae-hyun told reporters Friday North Korea informed its southern neighbor by fax at 10:16 a.m. local time (8:16 p.m Thursday ET) that they have accepted the South's offer to initiate talks. https://t.co/FswlJKKxmF

Le dialogue s'ouvrira mardi à Panmunjom, village frontalier où a été signé le cessez-le-feu à la fin de la guerre de Corée, en 1953. Il portera notamment sur la participation d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, le mois prochain, ainsi qu'à «d'autres sujets d'intérêt commun», a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, Baik Tae-hyun.

La composition des délégations n'a pas encore été établie et les échanges entre les deux pays vont se poursuivre à cette fin par voie écrite, a-t-il ajouté.

«Pacifier les Jeux olympiques»

Les présidents sud-coréen Moon Jae-in et américain Donald Trump sont convenus jeudi lors d'un entretien téléphonique de repousser leurs exercices militaires conjoints afin de «pacifier les Jeux olympiques». Pour autant, la politique à l'égard de la Corée du Nord n'a pas changé, a argué vendredi le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, lors d'un point de presse régulier.

Les trois alliés - Japon, Etats-Unis et Corée du Sud -, qui sont en contact étroit, «ont confirmé leur stratégie commune», a-t-il dit. «Cette décision de reporter les manoeuvres ne remet pas en cause la volonté d'accentuer la pression» sur le régime de Kim Jong-Un, a assuré le responsable japonais.

Le gouvernement sud-coréen a lui aussi souligné qu'il n'était pas question pour Séoul de renoncer à ses efforts de dénucléarisation de la péninsule.

Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, avait abondé un peu plus tôt dans le même sens en affirmant que la modification du calendrier avait été prise pour des raisons pratiques et non politiques. Il a précisé que les manoeuvres militaires auraient lieu après les Jeux paralympiques, qui s'achèvent le 18 mars.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!