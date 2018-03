Pyongyang: Séoul ne veut pas lever les sanctions

L'ancienne star du basket américain Dennis Rodman, visiteur fréquent de Pyongyang, a félicité vendredi Donald Trump et Kim Jong Un pour leur apparente volonté de se rencontrer dans les deux prochains mois, annoncée la veille à Washington.



«Grand respect au président Trump et au Maréchal Kim Jong Un pour leur prochaine rencontre historique. Je l'avais dit en 2014: les portes vont s'ouvrir», a-t-il tweeté.





Much respect to President Trump and Marshall Kim Jong Un for their upcoming historic meeting. I said it back in 2014 that doors will open . #Peace #Love #NotWar pic.twitter.com/trcDhNK1IM