Purja revendique les 14 «8000» en sept mois

Le Népalais Nirmal Purja a revendiqué mardi avoir achevé en un temps record de moins de sept mois l'ascension des 14 montagnes de plus de 8.000 mètres d'altitude, un exploit l'imposant comme une nouvelle figure de l'alpinisme de vitesse.

«Mission accomplie !», a lancé «Nims», son diminutif, dans un message publié sur sa page Facebook depuis la cime du Shishapangma. Ce sommet chinois de 8.027m, qu'il a atteint avec son équipe à 08H58 locales (2h58 en Suisse), était le dernier des «plus de 8000» qu'il lui restait à conquérir.

