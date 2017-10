Procès pour l'effondrement d'un terminal à Roissy

Le gestionnaire aéroportuaire Aéroports de Paris et trois autres sociétés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel 13 ans après le spectaculaire effondrement du terminal 2E de Roissy-Charles de Gaulle près de Paris, a-t-on appris vendredi de source proche de l'enquête. Cet accident avait fait quatre morts et sept blessés.

Le 23 mai 2004, onze mois après son inauguration, le toit du bâtiment s'était effondré sur une trentaine de mètres au niveau de la jetée d'embarquement, provoquant la mort de quatre voyageurs étrangers (une Libanaise, une Ukrainienne et deux Chinois) et faisant sept blessés.

L'aéroport de Roissy est un des deux aéroports parisiens pour avions de lignes avec celui d'Orly. C'est l'un des plus importants d'Europe.

Outre ADP, les sociétés renvoyées devant le tribunal correctionnel de Bobigny, près de Paris, pour homicides et blessures involontaires sont le constructeur GTM, filiale du géant du BTP Vinci, le bureau d'études Ingerop et le groupe d'inspection et de certification Bureau Veritas, a-t-on appris de même source, confirmant une information de la radio Europe 1.

Manque de coordination

Analyses techniques, rapports d'experts, auditions contradictoires... Au terme d'une instruction fleuve, marquée par de nombreux changements de magistrats instructeurs, le parquet de Bobigny avait requis en 2014 le renvoi en correctionnel des quatre sociétés.

L'enquête administrative, réalisée dans les semaines ayant suivi le drame, avait conclu à un défaut de réalisation et de conception du bâtiment, la section effondrée étant considérée comme trop fragile, dès l'origine.

«Des fissurations existaient dès le début», avait expliqué le président de la commission d'enquête, Jean Berthier, évoquant «une structure dont les réserves initiales de sécurité étaient faibles». «La coque s'est progressivement fragilisée», avait-il ajouté.

Un diagnostic confirmé par les multiples expertises judiciaires, qui ont mis en lumière des «dispositions constructives hasardeuses» et un «manque de coordination» entre les acteurs du projet.

Le terminal 2E, dessiné par l'architecte Paul Andreu, par ailleurs concepteur de l'opéra de Pékin, avait représenté un investissement global de l'ordre de 650 millions d'euros pour ADP, dont 150 millions d'euros pour la jetée d'embarquement. (ats/nxp)