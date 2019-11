Prix de l'essence: un policier et un civil tués

Un policier et au moins un civil ont été tués depuis vendredi lors de manifestations dans plusieurs villes d'Iran contre la hausse du prix de l'essence. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a apporté son soutien dimanche à cette mesure.

Le lieutenant de police est mort dans la nuit de samedi à dimanche des suites de ses blessures après avoir été la cible de tirs lors de heurts avec des «émeutiers» armés en marge d'un rassemblement à Kermanshah (ouest), a indiqué l'agence officielle Irna.

Samedi, l'agence semi-officielle Isna avait annoncé, sans en préciser la cause, la mort d'un civil à Sirjan (sud), où des manifestants ont tenté de mettre le feu à des dépôts d'essence. Plusieurs personnes ont aussi été blessées, selon la même source.

Quarante personnes ont par ailleurs été arrêtées à Yazd (centre), toujours selon Isna, qui n'a pas précisé la date de ces arrestations. «Hier, la nuit dernière et la nuit précédente, des problèmes ont été causés dans plusieurs villes du pays. Certains ont perdu la vie et des infrastructures ont été endommagées», a de son côté déclaré l'ayatollah Khamenei.

????Update - #Iran • At least 27 Iranians killed • Protests ongoing in 93 cities • 101 regime-sites destroyed • Banks torched in Karaj • Major unrest in Tehran and Qom • Major Internet shutdown remain #IranProtests pic.twitter.com/K66hPbaRdN

Hausse de 50%

«Si les chefs des trois branches du pouvoir [exécutif, législatif, judiciaire, ndlr] prennent une décision, je la soutiens», a ajouté Ali Khamenei, cité par la télévision d'Etat, dans une référence à la hausse des prix de l'essence.

Cette mesure a été décidée vendredi par le haut conseil de coordination économique composé du président iranien, du président du Parlement et du chef de l'autorité judiciaire. Après les propos du guide suprême, le Parlement a annulé une motion qui visait à faire marche arrière, selon Isna.

«Certaines personnes seront assurément contrariées par cette décision [...] mais endommager et mettre le feu n'est pas [une réaction, ndlr] de personne normale mais de hooligan», a encore déclaré Ali Khamenei.

Le prix de l'essence, très subventionnée en Iran, doit augmenter de 50% à 15'000 rials (35 centimes de franc) pour les 60 premiers litres achetés chaque mois, et de 300% pour les litres suivants.

L'Iran fait face à une crise économique aggravée depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, assorti du retour de lourdes sanctions qui privent le pays des retombées économiques qu'il espérait de ce pacte. Le rial a chuté, l'inflation a dépassé 40% et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une baisse du PIB de 9,5% cette année avant une stagnation l'an prochain.

#BREAKING: #Khamenei can be seen cursing #Pahlavi family & #Iran's Opposition Leader, #RezaPahlavi this morning. Dictator Supreme leader of #Iran's Islamic Regime gave speech to commanders of security forces & ordered them to use maximum brutality for suppressing protesters. pic.twitter.com/U2Dk1UXpU6