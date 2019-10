Prix Sakharov décerné à un intellectuel ouïghour

Droits humains Le «Nobel des droits de l'homme» a été décerné mardi à l'intellectuel ouïgour, emprisonné à vie en Chine. Plus...

Allemagne À cause d'un cafouillage administratif, les autorités allemandes ont renvoyé à Pékin un demandeur d'asile ouïghour. Ce dernier n'a plus donné signe de vie depuis. Plus...