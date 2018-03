Prison ferme pour un couple de «revenants»

France Un Franco-tunisien de 29 ans, a été condamné mardi à Paris à dix ans de prison pour avoir rejoint un groupe djihadiste, en Syrie en emmenant avec lui sa fille de 18 mois, enlevée à sa mère. Plus...

Irak Les femmes ont été condamnées pour appartenance au groupe djihadiste, Etat islamique (EI). Une seizième Turque a été condamnée à une peine de prison à perpétuité. Plus...

Irak Une Allemande mineure a été condamnée par un tribunal irakien à six ans de prison pour appartenance au groupe Etat islamique (EI) et entrée illégale dans le pays. Plus...