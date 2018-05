Prise d'otages ratée dans une église, 7 morts

Quatre rebelles, deux policiers et un civil ont été tués samedi en Tchétchénie, une république du Caucase russe, lors d'une attaque contre une église orthodoxe, a indiqué le comité d'enquête russe. Le bâtiment visé se situe en plein centre de Grozny, la capitale tchétchène.

«Selon des premières informations, deux policiers chargés d'assurer la sécurité de l'église (...) et un civil ont été tués, précise le comité, en ajoutant que deux autres policiers ont été blessés. «Quatre rebelles ont été éliminés», et des couteaux et un fusil ont été découverts sur eux, selon la même source.

«Les actes professionnels des policiers ont permis d'empêcher que l'attaque aboutisse à des conséquences plus graves et fasse un plus grand nombre de victimes», souligne le comité.

«Sur ordre d'un pays occidental»

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a affirmé que les rebelles, qui agissaient selon lui «sur ordre d'un pays occidental», avaient pour «objectif de prendre en otages des croyants».

Après la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), la rébellion séparatiste s'est progressivement islamisée et s'est étendue au-delà des frontières de cette république russe majoritairement musulmane pour se transformer au milieu des années 2000 en un mouvement islamiste armé actif dans tout le Caucase du Nord.

A la fin juin 2015, la rébellion armée islamiste dans le Caucase russe a prêté allégeance à l'EI, dont elle reste un vivier important de combattants dans les rangs des djihadistes en Syrie et en Irak. (ats/nxp)