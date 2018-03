Prise d'otage fatale dans une maison de retraite

Le suspect et trois membres du personnel d'une maison de retraite pour anciens combattants, qu'il avait pris en otages, ont été retrouvé morts, vendredi soir dans la Napa Valley, en Californie (Ouest des Etats-Unis) ont annoncé les médias américains.

Ce bilan a été révélé près de 8heures après le début de la prise d'otage dans cette maison de retraite de Yountville, spécialisée pour les anciens combattants souffrant de stress post-traumatique.

VETERAN HOME HOSTAGE STANDOFF: There is an ongoing hostage situation at one of the largest veteran’s homes in Napa County, California, with gunfire exchanged and FBI and police negotiators on the scene trying to talk the suspect down. @mattgutmanABC reports. pic.twitter.com/Q2yyoVD56O — World News Tonight (@ABCWorldNews) 10 mars 2018

Un tireur a pris trois personnes en otage dans une maison de retraite pour anciens combattants dans la Napa Valley (nord de la Californie), avait indiqué à l'AFP June Iljana, dans la soirée, porte-parole de l'agence californienne des anciens combattants (CalVet). Mme Iljana confirmait des informations de presse mais n'avait alors donné aucun autre détail.

«La police est à notre maison de retraite de Yountville à la suite du signalement de tirs. La sécurité de nos résidents, employés et de notre communauté est notre principale priorité.

Nous avons activé notre protocole d'urgence et coopérons avec la police», a tweeté CalVet.

Le bureau du shérif de Napa s'est contenté d'indiquer sur les réseaux sociaux que «la police intervient à la maison de retraite pour anciens combattants de Yountville. Evitez la zone». Ses porte-paroles n'étaient pas disponible dans l'immédiat.

First responders staging at the Yountville veterans home. Photo courtesy of Medic Ambulance. pic.twitter.com/lTRGQ8G1p4 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 9 mars 2018

La police des autoroutes CHP avit pour sa part dit avoir des «agents et ressources aériennes sur place travaillant avec les agents du shérif de Napa et d'autres» et qu'une équipe «d'intervention d'urgence» (SWAT) était en route.

D'après le San Francisco Chronicle, l'incident a débuté vers 10h30 locales (19h30).

Le site internet de l'établissement indique qu'il s'agit de «la plus vaste maison de retraite pour anciens combattants aux Etats-Unis», où vivent «1000 anciens combattants âgés ou handicapés».

???? Yountville, California, veterans home has reports of gunfire.



Reports: 15 to 20 shots fired, gunman is holding at least three hostages at the veterans home in the Napa Valley.https://t.co/XNF4C6gqsF #Yountville #BreakingNews pic.twitter.com/L3RMrH27O2 — Roger Simas ???? (@SimasRealEstate) 9 mars 2018

(afp/nxp)