Presque 200 arrestations pour des combats de coqs

Les éleveurs de coqs qui participaient à ce rassemblement samedi dans un village de la région de Murcie (sud-est), «avaient équipé les animaux d'éperons métalliques ou leur avaient administré des drogues pour augmenter leur agressivité et leur résistance», a expliqué la police dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ont lancé cette opération après avoir eu vent de l'organisation de ce «championnat national» de combats de coqs et estimé qu'environ 200 personnes pouvaient y assister. En 2011, la police avait déjà arrêté une centaine de personnes au même endroit pour le même motif.

Outre les 300'000 euros en liquide de paris illégaux saisis, la police a également mis la main sur 97 coqs vivants et 6 morts, des produits dopants et 87 plants de cannabis, a-t-elle détaillé.

En Espagne, le Code pénal prévoit des peines allant de trois mois à un an de prison pour le délit de maltraitance animale et jusqu'à un an et demi en cas de mort de l'animal. (afp/nxp)