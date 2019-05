Premiers heurts à Paris pour le 1er Mai

Des premiers heurts ont éclaté mercredi à Paris vers 13h00 avant le démarrage officiel de la manifestation syndicale du 1er mai, entre des forces de police et des «black blocs» qui avaient rejoint des gilets jaunes en début de cortège, a constaté l'AFP.

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a été contraint de quitter le cortège de tête d'où devait partir la manifestation syndicale parisienne, après avoir été pris à partie par des radicaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon un militant CGT également témoin de la scène, juste avant de partir, le leader syndical s'était retrouvé coincé dans des affrontements entre des «black blocs» et des forces de l'ordre. Lorsqu'il s'est replié vers une rue adjacente, il a essuyé des jets de bouteilles «par un groupe d'individus», selon ce témoin.

Dans une ambiance tendue, les forces de l'ordre ont lancé des grenades de désencerclement et lacrymogène sur quelques centaines de militants anticapitalistes «blacks blocs», qui avaient remonté en colonne la manifestation au milieu de «gilets jaunes» sur le boulevard du Montparnasse. Elles ont aussi essuyé des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé à la tête, selon l'AFP.

Les tensions ont éclaté autour du restaurant La Rotonde, barricadé de planches de bois et protégé par des dizaines de forces de l'ordre pour éviter qu'il ne soit attaqué comme l'avait été le Fouquet's sur les Champs-Elysées le 17 mars, journée de manifestation particulièrement violente avec déjà la présence de nombreux «black blocs».

«Gilets jaunes avec les black blocs»

Sous les cris de «gilets jaunes avec les black blocs» et de «révolution», les forces de l'ordre ont chargé pour couper en deux la tête du cortège. Jets de bouteilles et grenades lacrymogènes ont ensuite été échangés, dans un climat qui s'est rapidement tendu.

Certains manifestants défilaient avec des chars en carton-pâte, introduits dans le périmètre en dépit des nombreuses fouilles qui avaient été annoncées. D'autres se protégeaient avec des barrières de chantier.

Alors que les tensions persistaient vers 13h45, en queue de cortège en revanche, vers la place Montparnasse, l'ambiance restait calme, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dizaines d'interpellations

Selon un bilan de la préfecture de police à 13h15, 165 personnes avaient été interpellées à Paris et plus de 9000 «contrôles préventifs» avaient été effectués par les forces de l'ordre.

Plus de 7400 membres des forces de l'ordre devaient être déployés lors de la manifestation parisienne, avait déclaré mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en promettant la «plus grande vigilance» face à la présence annoncée de «1000 à 2000 activistes radicaux». De source policière, six véhicules blindés à roues et six lanceurs d'eau étaient également engagés à Paris. (afp/nxp)