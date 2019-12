Le Rwanda a lancé dimanche dans l'ouest du pays, à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), sa première campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola, qui fait des ravages chez le voisin congolais.

Le gouvernement rwandais envisage de vacciner 200'000 personnes en un an dans les districts de Rubavu et de Rusizi, au nord et sud du lac Kivu. «Le nouveau vaccin, produit par une filiale belge (des laboratoires américains) Johnson&Johnson, sera administré à 200'000 personnes sur 12 mois», a déclaré en conférence de presse la ministre rwandaise de la Santé, Diane Gashumba.

«Tous les pays situés dans les zones à risque, même s'ils n'ont pas été touchés par Ebola, se sont vu conseiller par le Groupe stratégique consultatif d'experts (de l'Organisation mondiale de la Santé/OMS) d'utiliser le vaccin Johnson&Johnson pour protéger ceux qui ont de fortes probabilités d'entrer en contact avec des gens vivant dans des zones où Ebola a été signalé actif», a-t-elle ajouté.

2200 morts depuis 2018

Le Rwanda utilise le vaccin expérimental Ad26-ZEBOV-GP, qui avait été employé pour la première fois à la mi-novembre à Goma, en RDC, de l'autre côté de la frontière.

L'épicentre de l'épidémie en RDC, qui a fait plus de 2200 morts depuis août 2018, se situe à 350 km au nord de Goma, dans la région de Beni-Butembo, et marginalement dans la province de l'Ituri.

Plus de 250'000 personnes ont déjà été vaccinées en RDC par un premier vaccin, le rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe américain Merck Sharp and Dohme. C'est la première campagne de vaccination contre Ebola jamais lancée par les autorités rwandaises.

Les personnes travaillant dans le secteur de la santé, de l'immigration aux postes-frontières, les policiers, ainsi que les hommes et femmes d'affaires amenés à traverser fréquemment la frontière, seront vaccinés en priorité. Mais tous les habitants des deux districts concernés peuvent demander à être vaccinés s'ils le souhaitent.

Parmi les centaines de personnes qui se sont présentées dimanche pour être vaccinées, beaucoup se montraient satisfaites de cette initiative, estimant qu'elle leur permettrait de vivre l'esprit plus libre. «Nous vivons dans l'inquiétude à cause de ce qui se passe en RDC. Cela a créé beaucoup de perturbations à la frontière, parce que nous étions empêchés d'acheter ou de vendre des biens aux Congolais vivant à Goma», a expliqué Joel Ntwari Murihe, l'un des premiers à avoir été vaccinés.«Le vaccin est une assurance pour la sécurité de nos vies et de celle de nos enfants», a-t-il ajouté.

Fortes inquiétudes

Le chef congolais de la riposte anti-Ebola, le docteur Jean-Jacques Muyembe, et la représente de l'OMS au Rwanda, Kasonde Mwinga, ont assisté au lancement des opérations.

Contrairement à ses voisins congolais et ougandais, le Rwanda n'a jamais connu la moindre victime du virus Ebola sur son sol. Mais l'apparition d'Ebola à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, où au moins deux cas de fièvre hémorragique avaient été enregistrés en juillet-août, avait suscité une forte inquiétude au Rwanda.

Le pays avait temporairement fermé ses frontières et interdit à ses concitoyens de se rendre en RDC. Les frontières ont ensuite été rouvertes et de stricts contrôles sanitaires rétablis. (afp/nxp)