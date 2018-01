Poutine, l’homme fort de l’année 2018

En 2018, Vladimir Poutine sera omniprésent dans les médias. Bien plus qu’en 2017. D’abord, parce qu’il s’agit d’une année électorale pour le président de la Fédération de Russie. En mars 2018, le chef du Kremlin sollicitera à nouveau la confiance des électeurs pour un quatrième mandat. Les sondages le créditent déjà d’un score de 75%. Cette réélection va faire couler beaucoup d’encre et diviser les observateurs, notamment en Occident. Le triomphe annoncé de Vladimir Poutine embarrasse. Il va contraindre l’Europe à prendre ses responsabilités. La question du maintien ou de la suspension des sanctions décidées après la crise ukrainienne va se poser à nouveau. Ce qui s’annonce compliqué. Au cours de cette année, ce n’est pas seulement le chef du Kremlin qui va exposer sa puissance, c’est tout un pays. En accueillant la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet, la Russie s’offre un accès aux médias du monde entier pendant un mois. L’occasion d’exhiber une fierté retrouvée.

Il n’y a pas que sur le front intérieur que l’année 2018 s’annonce importante pour Vladimir Poutine. La Russie qui a aidé Bachar el-Assad à gagner la guerre doit maintenant l’aider à gagner la paix. Ce qui s’annonce beaucoup plus difficile. Moscou pèse de tout son poids pour arracher un accord qui signerait le triomphe de sa diplomatie et un ancrage fort au sein d’une région où se dessinent de nouveaux équilibres géopolitiques. Le Kremlin a réussi un tour de force en créant au cours de l’année écoulée un axe Moscou-Ankara-Téhéran tout en préservant ses liens avec l’Arabie saoudite et Israël. Signe d’une diplomatie imaginative et pragmatique, la Russie est le seul pays à réaliser un tel grand écart.

En 2018, Vladimir Poutine pourrait bien être plus fort qu’il ne l’a jamais été. Son pouvoir pourrait jouir d’une double légitimation intérieure et extérieure à quelques semaines d’intervalle. Exit les ouvrages qui spéculaient il y a quelques années sur la prétendue folie du maître du Kremlin. Aujourd’hui c’est celle supposée du président américain qui mobilise les éditorialistes.

Depuis la retentissante interview accordée par Vladimir Poutine au cinéaste Oliver Stone, on sait que le chef du Kremlin est un travailleur acharné et un redoutable communicant. Ses opposants sont d’ailleurs les premiers à insister sur le fait qu’il n’est pas fou mais, au contraire, très intelligent. Une intelligence qui va sans doute le pousser en 2018, comme il l’a fait en 2017, à ne pas chercher à entrer dans un rapport de force avec Donald Trump. En bon judoka, Vladimir Poutine guette les opportunités dans le jeu de son adversaire. Celui du président américain est désordonné et brouillon. Le chef du Kremlin voit une opportunité pour apparaître plus posé et plus réfléchi que son alter ego d’outre Atlantique. 2018 sera l’année de la comparaison. Ce qui du point de vue de Moscou est une autre victoire sur l’histoire. Lorsque Boris Eltsine a rendu les clefs du Kremlin en 1999, la Russie était à bout de souffle. L’image du président russe imbibé d’alcool en train d’éclater de rire en s’accrochant à l’épaule de Bill Clinton avait été vécue comme une humiliation. La comparaison était alors dévastatrice pour le moral des Russes. Qui aurait parié que vingt ans plus tard, la Russie s’imposerait à nouveau comme un acteur clef dans les relations internationales et que la mèche figée d’un président américain serait moquée aux quatre coins de la planète?

En dosant et en combinant actions militaires, soutien humanitaire et diplomatie, Moscou a imposé sa ligne dans la gestion de la crise syrienne. Poutine, l’homme fort de l’année 2018, peut aussi vaciller si la crise ukrainienne dérape. Sur ce dossier, la Maison-Blanche ne lui fera pas de cadeau. Donald Trump a donné son feu vert pour l’envoi d’armement à Kiev. Le conflit peut dégénérer. Mais le plus grand ennemi de Poutine, c’est Poutine lui-même. Sa victoire peut l’aveugler. Le nationalisme russe sur lequel il s’est appuyé pour redresser le pays et lui redonner une place sur l’échiquier international est une arme à double tranchant. Si le pouvoir russe, contrairement au pouvoir soviétique, est dépourvu de visées impérialistes, son rêve de retour à une grande Russie lui faire courir le risque du repli identitaire et de l’isolement dans un monde bousculé par une révolution technologique sans précédent qui tend plutôt à faire tomber les frontières. (TDG)