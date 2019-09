Pour Trump, le sort des États-Unis est «en jeu»

Le président américain Donald Trump, visé par une enquête en vue de le destituer, a affirmé samedi à ses partisans que le sort de son pays était «en jeu comme jamais auparavant». Dans une vidéo, il affirme que «les démocrates veulent prendre votre liberté».

Ce message a été délivré sur Twitter, dans l'une des attaques quasi quotidiennes du chef de l'Etat contre ses adversaires démocrates. Ceux-ci ont lancé mardi la procédure d'«impeachment» en raison de ses demandes insistantes auprès du président ukrainien pour nuire à un rival à la présidentielle de 2020, Joe Biden.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

«Les démocrates veulent prendre vos armes, ils veulent prendre votre couverture santé, ils veulent prendre votre voix, ils veulent prendre votre liberté», affirme le président depuis la Maison Blanche. «Nous ne pourrons jamais laisser faire ça», ajoute-t-il. «Parce que (le sort de) notre pays est en jeu comme jamais auparavant. Tout cela est très simple. Ils essaient de m'arrêter parce que je me bats pour vous. Et je ne laisserai jamais faire ça».

Accusations «injustes»

Dans d'autres tweets, Donald Trump a répété ses imprécations contre ceux qui ont lancé la procédure de destitution, une «chasse aux sorcières». Il a aussi estimé que le parlementaire à la tête, Adam Schiff, «en train de le diffamer et de l'accuser injustement», devait «démissionner du Congrès».

....fraudulently and illegally inserted his made up & twisted words into my call with the Ukrainian President to make it look like I did something very wrong. He then boldly read those words to Congress and millions of people, defaming & libeling me. He must resign from Congress!