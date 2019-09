Pour Trump, l'Iran «souhaite une rencontre»

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que l'Iran souhaitait une rencontre avec les Etats-Unis, alimentant encore les spéculations sur un possible tête-à-tête avec son homologue iranien Hassan Rohani en marge de l'assemblée générale de l'ONU.

«Je peux vous dire que l'Iran veut une rencontre», a déclaré Donald Trump depuis les jardins de la Maison Blanche, sans autres précisions. Interrogé mercredi sur un éventuel allègement des sanctions visant l'Iran, condition sine qua non posée par Téhéran pour envisager une rencontre au sommet, le locataire de la Maison Blanche avait laissé planer le doute.

