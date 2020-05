Pour Mike Pompeo, le virus vient d'un labo chinois

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé ce dimanche qu'il existait un «nombre significatif de preuves» que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.

«Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti», a insisté le secrétaire d'Etat américain sur la chaîne ABC. Il a refusé de dire s'il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin.

«La Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes», a-t-il développé. «Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois».

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.



"It was a classic communist disinformation effort," he adds and they will be held "accountable." https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09