Pots-de-vin: 15 parents ont comparu

Les parents présentés au juge vendredi, presque tous des dirigeants d'entreprise, sont inculpés de «conspiration pour commettre une fraude postale». Ils sont accusés d'avoir payé pour améliorer les résultats de leurs enfants à des examens nationaux déterminants dans la sélection des universités, ou pour les faire passer pour des athlètes capables de rejoindre les équipes sportives de ces universités, facilitant ainsi leur admission.

Cinquante personnes --dont 33 parents-- ont été inculpées dans cette affaire de pots-de-vin qui a éclaté le 12 mars. Une dizaine doivent encore comparaître la semaine prochaine, dont les actrices Felicity Huffman («Desperate Housewives») et Lori Loughlin («La Fête à la maison»).

