Porto Rico : le gouverneur dans le viseur de la justice

Des mandats de perquisition ont été émis lundi concernant le gouverneur de Porto Rico Ricardo Rossello et onze autres personnes impliquées dans un scandale mêlant propos homophobes sur les réseaux sociaux et corruption, a indiqué mardi le ministère de la Justice de l'île.

«Nous confirmons qu'il y eu hier (lundi) un mandat de perquisition contre douze membres du groupe de discussion», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de la Justice, Kelvin Carrasco.

Il n'a pas donné de détail supplémentaire en raison de l'enquête en cours mais, selon le quotidien local «El Nuevo Dia», les enquêteurs souhaitent consulter les téléphones portables des personnes impliquées dans l'affaire qui a plongé l'île dans une grave crise politique. Selon le journal, au moins une d'entre elles a refusé de donner son téléphone à la justice.

Blagues misogynes et homophobes

Le Centre de journalisme d'investigation a révélé mi-juillet le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux sur la messagerie Telegram. Ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes, notamment visant le chanteur vedette Ricky Martin.

Depuis, les manifestations se succèdent dans l'île caribéenne pour demander le départ de Ricardo Rossello, dont l'administration est également accusée de corruption et de détournement de fonds. Ricardo Rossello a annoncé dimanche soir qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en novembre 2020 et quitterait la direction de son parti, mais cela n'a pas suffi à calmer ses opposants.

Il a répété mardi qu'il refusait toujours de quitter le pouvoir tout en admettant dans un communiqué que «le peuple a parlé et je dois l'écouter». Il a ajouté qu'il se concentrait sur la gestion de l'île et qu'il ne répondrait plus aux questions concernant le scandale.

«Ricky démission»

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont bloqué lundi la principale artère de la capitale, San Juan, aux cris de «Ricky démission», utilisant le diminutif de son prénom. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule en fin des soirée. Plusieurs célébrités, comme Ricky Martin, les rappeurs Residente et Bad Bunny et le duo de «Despacito», Daddy Yankee et Luis Fonsi participent ou soutiennent le mouvement de contestation.

Porto Rico, un territoire américain, peine à se relever du passage de l'ouragan Maria en 2017 qui a fait 3000 morts et détruit ses infrastructures. L'île est également secoué par un scandale de corruption. Six responsables locaux sont accusés d'avoir détourné quinze millions de dollars de fonds fédéraux destinés à la reconstruction après l'ouragan. (afp/nxp)