Pompeo admet «un engagement sérieux» de Ryad

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est déclaré confiant, mardi à Ryad, dans la volonté des dirigeants saoudiens d'établir toutes les responsabilités dans la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, dans laquelle ils nient être impliqués.

Dépêché d'urgence à Ryad par le président américain Donald Trump pour interroger les Saoudiens sur cette affaire au retentissement planétaire, M. Pompeo a eu des entretiens avec le roi Salmane puis avec le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Today, I was in #SaudiArabia where I met with King Salman, Crown Prince Mohammed bin Salman, and Foreign Minister al-Jubeir. We had direct and candid conversations. Wednesday, I fly to Ankara to meet with Turkish officials. Read my full statement here: https://t.co/99fU8gxPEw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 octobre 2018

«J'estime à l'issue de ces rencontres qu'il y a un engagement sérieux à déterminer tous les faits et à assurer que les responsabilités soient établies, y compris la responsabilité de dirigeants ou de hauts responsables d'Arabie saoudite», a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine.

Se faisant l'écho de tweets du président Trump, qui s'est invité par téléphone au dîner qu'ont eu M. Pompeo et le prince héritier, le secrétaire d'Etat a déclaré que les dirigeants saoudiens «ont démenti énergiquement savoir quoi que ce soit sur ce qui s'est passé dans leur consulat à Istanbul».

«Une explication complète»

Le prince héritier «s'est engagé à ce que le travail du procureur saoudien fournisse au monde entier une explication complète et définitive en toute transparence», a ajouté M. Pompeo. «J'ai souligné l'importance de mener une enquête approfondie, transparente et rapide, et les dirigeants saoudiens s'y sont engagés», a assuré le chef de la diplomatie américaine.

Jamal Khashoggi, 59 ans, critique envers le pouvoir de Ryad et qui collaborait notamment avec le «Washington Post», est entré le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul et n'est pas reparu depuis. Selon des responsables turcs, ce journaliste, exilé aux Etats-Unis depuis 2017 et «bête noire» du prince héritier, aurait été tué au consulat par des agents saoudiens venus de Ryad. Les autorités de Ryad ont jusqu'ici fermement démenti toute implication dans sa disparition.

Le message du secrétaire d'Etat aux dirigeants saoudiens a été «clair et franc», a déclaré la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert, qui accompagnait M. Pompeo à Ryad. M. Pompeo a «remercié le roi pour son engagement à appuyer une enquête approfondie, transparente et dans un délai raisonnable sur la disparition de Jamal Khashoggi», a rapporté Mme Nauert.

Pendant que la visite de M. Pompeo en Arabie saoudite était en cours, M. Trump a indiqué s'être entretenu au téléphone de l'affaire Khashoggi avec le prince Mohammed ben Salmane.

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 octobre 2018

«Je viens de parler avec le prince héritier qui a fermement nié toute connaissance de ce qui s'est passé dans le consulat en Turquie», a tweeté M. Trump. «Il m'a dit qu'il avait déjà lancé, et allait rapidement étendre, une enquête complète et approfondie».

«Nous sommes des alliés»

A Ryad, le prince héritier a fait valoir les liens «forts et anciens» de l'Arabie saoudite avec les Etats-Unis. «Nous sommes des alliés» et «nous faisons face ensemble aux défis, que ce soit dans le passé, aujourd'hui ou demain», a ajouté le prince, âgé de 33 ans.

M. Trump est très embarrassé par l'affaire Khashoggi. Lundi, après s'être entretenu au téléphone avec le roi Salmane, il a suggéré que la disparition de Jamal Khashoggi «pourrait être le fait de tueurs hors de contrôle».

Dans un entretien mardi avec l'agence de presse américaine AP, M. Trump a réclamé l'application à l'Arabie saoudite du principe de présomption d'innocence. «Il faut que nous sachions d'abord ce qu'il s'est passé», a déclaré le président américain, estimant que l'enquête lancée par les Saoudiens pourrait durer «moins d'une semaine».

Echantillons

Des médias américains ont affirmé que l'Arabie saoudite, dont l'image a terriblement souffert de cette affaire, envisageait de reconnaître la mort du journaliste lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat. Selon «CNN», le pouvoir saoudien préparerait un rapport dans lequel il tenterait de minimiser son implication dans sa disparition.

Dans la nuit de lundi à mardi, des policiers turcs ont fouillé pendant huit heures le consulat saoudien à Istanbul, où ils ont été précédés d'un groupe de responsables saoudiens. L'équipe a ensuite emporté des échantillons, notamment de la terre du jardin du consulat, a indiqué un responsable.

Affaire #Khashoggi : la police turque arrive au consulat saoudien pour le fouiller (#AFP) pic.twitter.com/wIalUgoE3I — Agence France-Presse (@afpfr) 15 octobre 2018

Samedi, M. Trump avait pour la première fois estimé possible une implication du royaume et l'avait menacé d'«un châtiment sévère». L'Arabie saoudite avait promis en retour qu'elle riposterait à d'éventuelles sanctions.

Alors que les investisseurs s'enthousiasmaient encore il y a peu des méga-projets du prince héritier, l'affaire Khashoggi semble en avoir refroidi plus d'un. Le milliardaire britannique Richard Branson a gelé plusieurs projets dans le royaume. Et plus d'une dizaine de grands noms du monde des affaires se sont retirés de la deuxième édition de la conférence «Future Investment Initiative», prévue du 23 au 25 octobre à Ryad.

Le G7 veut une enquête «crédible et transparente»

Les ministres des Affaires étrangères du G7 et la haute représentante de l'Union européenne se sont dits mardi «très préoccupés» par la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, appelant à une enquête «approfondie, crédible, transparente et rapide» de la part de l'Arabie saoudite.

«Nous demeurons très préoccupés par la disparition de l'éminent journaliste saoudien Jamal Khashoggi», ont-ils indiqué dans un communiqué, estimant que ceux portant la responsabilité de cette disparition devaient rendre des comptes.

«Nous encourageons la collaboration entre les autorités turques et saoudiennes et espérons que le Royaume d'Arabie saoudite mènera une enquête approfondie, crédible, transparente et rapide, comme annoncé», ont ajouté les ministres des Affaires étrangères du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que la haute représentante de l'Union européenne. Nous «affirmons notre engagement à défendre la liberté d'expression et à protéger la liberté de presse», ont-ils ajouté. (afp/nxp)