Politique: Kanye West dit avoir été «utilisé»

Le rappeur Kanye West a annoncé mardi qu'il prenait ses distances avec la politique, dont il s'était rapproché ces derniers mois en soutenant Donald Trump, estimant avoir été «utilisé». «Mes yeux sont désormais grands ouverts et je me rends compte maintenant que j'ai été utilisé pour véhiculer des messages auxquels je ne croyais pas», a tweeté l'artiste, grand adepte du contre-pied et de la provocation. «Je prends mes distances avec la politique et m'attache pleinement à être créatif!!!», a-t-il ajouté.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!! — ye (@kanyewest) 30 octobre 2018

S'il ne nomme pas Donald Trump, le rappeur originaire de Chicago semble revenir sur le soutien qu'il affichait pour l'ancien homme d'affaires depuis la campagne présidentielle. Après l'élection du candidat républicain, il s'était rendu à la Trump Tower, sa résidence new-yorkaise, pour le rencontrer.

Fin avril, Kanye West avait tweeté son amour pour son «frère» Donald Trump, posant même avec une casquette «Make America Great Again», slogan de campagne de l'ancien promoteur immobilier, et revendiquant sa liberté d'expression et d'opinion. Ce soutien public avait suscité des réactions très hostiles, notamment au sein de la communauté noire, dont de nombreux représentants se sont estimés trahis par Kanye West.

Visite au Bureau ovale

Kanye West avait expliqué vouloir sortir d'un système normatif, selon lui, qui rangeait systématiquement les Noirs américains dans le camp démocrate. Sa relation avec Donald Trump a connu son apogée le 11 octobre, lorsque le président américain a reçu «Ye», l'un de ses surnoms, à la Maison Blanche. Coiffé d'une casquette «Make America Great Again», Kanye West s'était livré, devant Donald Trump et les médias, à un monologue énigmatique de dix minutes. «Je vais vous dire quelque chose, c'était assez impressionnant», avait alors commenté le milliardaire républicain. «C'était quelque chose.»

Avant de faire son annonce, mardi, Kanye West avait dit sur Twitter soutenir un renforcement de la législation sur les armes, à laquelle Donald Trump est opposé. Il avait également appelé à l'«amour et la compassion pour les gens qui demandent l'asile et les parents qui se battent pour protéger leurs enfants de la violence et la guerre».

I support those who risk their lives to serve and protect us and I support holding people who misuse their power accountable.



I believe in love and compassion for people seeking asylum and parents who are fighting to protect their children from violence and war. — ye (@kanyewest) 30 octobre 2018

Une référence à la caravane de Centraméricains qui traversent actuellement le Mexique pour rejoindre les Etats-Unis et que Donald Trump a annoncé vouloir stopper, notamment grâce au renfort de 5000 militaires. (afp/nxp)