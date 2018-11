Plusieurs morts dans un naufrage sur le lac Victoria

Au moins 10 personnes sont mortes noyées et 40 ont été secourues après le naufrage samedi soir d'un bateau sur le lac Victoria, a annoncé la police ougandaise. «Nos équipes ont sauvé plus de 40 personnes. Nous pouvons confirmer dix morts. La mission de sauvetage se poursuit», a déclaré un porte-parole de la police ougandaise, Emilian Kayima.

Il n'était pas en mesure de préciser combien de passagers se trouvaient à bord du navire, ni les raisons pour lesquelles il avait chaviré.

En septembre, plus de 200 personnes avaient péri dans le naufrage d'un ferry sur la côté tanzanienne du lac Victoria.

Le lac Victoria, bordé par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, est le plus grand lac d'Afrique, sillonné par de nombreuses embarcations souvent vétustes et surchargées qui deviennent extrêmement vulnérables lorsque les conditions météo se détériorent. (afp/nxp)