Plusieurs morts dans un accident de train

Plusieurs personnes ont été tuées mercredi dans un accident de train sur un pont au Danemark, a annoncé la police.

Les causes de l'accident ne sont pas précisées, mais des informations de presse un train de voyageurs aurait percuté un train de marchandises sur le pont du Grand Belt.

Deadly train crash on the Storebælt bridge close to Nyborg.

I'm using that bridge more than 10 times a year.

Have lots of friends and relatives on both sides of it. Hope they are fine!#Denmark