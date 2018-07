Plusieurs morts après le déraillement d'un train

Dix personnes ont été tuées et 73 blessées dimanche dans le déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le ministère de la Santé. Le train transportait 362 passagers.

Train derails in Tekirdag's Corlu, northwestern Turkey, with 360 onboard. Local governor announces casualties include unknown number of dead as some reports put it above 20. pic.twitter.com/TcjA5PcZK0 — Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) July 8, 2018

«Mauvaises conditions climatiques»

Le train provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé, à proximité du village de Sarilar. «L'accident s'est produit en raison de mauvaises conditions climatiques», a expliqué le gouverneur de la région Mehmet Ceylan. Des pluies récentes ont rendu les terrains des environs boueux et le sol pourrait s'être dérobé sous les rails.

Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon un responsable du ministère de la Santé, Eyup Gumus, s'exprimant sur la télévision publique TRT Haber. L'armée turque a de son côté indiqué dans un communiqué avoir envoyé plusieurs hélicoptères sur le site de l'accident.

Dozens killed and many others injured following train derailment in Turkey. https://t.co/Mqe02G1fPH pic.twitter.com/xRDV0bwP3b — Emergency Times (@emergencytimes) July 8, 2018

Vieilles lignes ferroviaires

Les images télévisées montraient plusieurs voitures couchées sur le côté et des victimes emmenées sur des brancards.

La Turquie a entrepris ces dernières années de moderniser son réseau ferroviaire, construisant plusieurs lignes à grande vitesse pour ramener vers le rail des voyageurs préférant l'avion ou le transport par autocar. Le train accidenté semblait circuler sur une des vieilles lignes ferroviaires à voie unique.

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui entame lundi un nouveau mandat de cinq ans avec des pouvoirs élargis, a été informé de la situation et a fait part de ses condoléances aux victimes, selon l'agence étatique Anadolu.

(afp/nxp)