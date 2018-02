Plus de deux milliards pour scolariser les enfants

Les pays donateurs du Partenariat mondial pour l'éducation (PME) ont annoncé des contributions de 2,3 milliards de dollars lors de la conférence qui s'est achevée vendredi à Dakar. La France, coprésidente de l'événement avec le Sénégal, avait espéré un montant plus élevé.

«Les pays donateurs ont annoncé des contributions au PME de 2,3 milliards de dollars, une augmentation substantielle du financement comparé aux 1,3 milliard de dollars des trois dernières années», selon un communiqué du Partenariat publié samedi. Evalué à 264 millions, le fonds du PME vise à réduire le nombre d'enfants non scolarisés dans les pays les moins avancés.

Environ 2,7 milliards attendus par Paris

Dix chefs d'Etat, dont Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Macky Sall, ont participé à cette réunion. Vendredi, l'Elysée avait estimé qu'à l'issue de cette conférence la totalité des dons annoncés devrait représenter quelque 2,7 milliards de dollars.

Plusieurs pays se déclareront plus tard, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, avait toutefois souligné Paris. La France avait alors estimé que l'objectif de renflouer les caisses du Partenariat à hauteur de 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020 était «en très bonne voie» d'être atteint.

Hausse de l'aide suisse

Emmanuel Macron a annoncé la hausse de l'engagement français dans ce programme à 200 millions d'euros (250 millions de dollars), contre 17 millions pour la période 2014-2017. Paris devient le 4e donateur derrière le Royaume-Uni (417 millions), l'UE (400 millions) et la Norvège (260 millions). La Suisse va également augmenter sa contribution. Elle versera 33,2 millions de francs entre 2018 et 2020, a indiqué à l'ats le vice-directeur de la DDC Thomas Gass.

«Ce soutien sans précédent signifie aujourd'hui que le Partenariat mondial pour l'éducation peut continuer à se concentrer sur les enfants les plus exclus et les plus vulnérables, et s'efforcer d'élargir son aide à 89 pays (contre 65 jusqu'à présent, ndlr), dans lesquels vivent 870 millions d'enfants et 78% des enfants non scolarisés dans le monde», a déclaré Alice Albright, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, citée dans le communiqué.

Présente à Dakar, la chanteuse Rihanna avait elle aussi salué les «progrès énormes» enregistrés lors de la conférence. «Il s'agit d'un combat pour lequel nous n'arrêterons jamais de nous battre jusqu'à ce que chaque garçon, chaque fille, ait accès à l'éducation». (ats/nxp)