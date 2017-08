Plus de 220 morts dans des inondations

Plus de 220 personnes ont péri dans les inondations et glissements de terrain de ces derniers jours au Népal, en Inde et au Bangladesh, ont indiqué mardi les autorités de ces pays. Des milliers ont fui leurs foyers.

Au Népal, pays le plus touché, les pluies torrentielles de la mousson annuelle ont détruit des milliers d'habitations, tué du bétail et provoqué d'importants déplacements de populations.

«Selon les dernières informations, 111 personnes ont été tuées dans différents districts; 35 sont toujours portées disparues», a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Janardan Sharma devant le Parlement népalais.

Lourd tribut

Le Terraï, région de plaines densément peuplées dans le sud du Népal, a pour le moment payé le plus lourd tribut aux pluies torrentielles de la mousson. C'est la région la plus fertile du pays et les répercussions économiques pourraient également être lourdes. En Inde voisine, les autorités ont fait état mardi de 81 personnes tuées à travers le pays, principalement dans ses parties est et nord-est. Le Bangladesh a lui recensé 29 morts et 1,5 million de déplacés, a indiqué à l'AFP le chef de son département de gestion des catastrophes.

Dans la réserve naturelle népalaise de Chitwan, les précipitations ont également coûté la vie à un rare rhinocéros unicorne. Cette espèce protégée est la cible des braconniers.