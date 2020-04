Plan d'aide de 500 milliards, PIB en chute de 12%

Le président américain Donald Trump a promulgué vendredi un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars pour soutenir l'économie durement touchée par les restrictions imposées par l'épidémie de coronavirus. «C'est une bonne nouvelle pour les petites entreprises et c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs», a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de signature dans le Bureau ovale au lendemain de l'adoption du texte par le Congrès.

Ce nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars est destiné à soutenir les entreprises, mais aussi les hôpitaux américains qui, face à la pandémie, ont dû repousser certaines opérations et prestations non-prioritaires et se privent ainsi d'importants revenus. Il comporte précisément 320 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises, 60 milliards de prêts destinés à d'autres secteurs sinistrés comme l'agriculture, 75 milliards d'aide aux hôpitaux et 25 milliards pour renforcer le dépistage du coronavirus.

Les nouveaux fonds destinés aux PME viendront s'ajouter à 349 milliards déjà dépensés pour les soutenir. Cette enveloppe avait été approuvée fin mars dans le cadre d'un plan de relance historique de 2200 milliards de dollars.

Le PIB va chuter de 12%

Sous l'effet de la crise, les Etats-Unis vont voir leur économie plonger au deuxième trimestre, avec un PIB en chute de près de 12% et un taux de chômage à 14% avant d'entamer une reprise à partir de l'été. La bonne santé de l'économie américaine, qui faisait la fierté de Donald Trump il y a encore deux mois en cette année électorale, a été terrassée par la pandémie.

Plus de 884'000 personnes ont déjà été infectées par la pandémie qui a fait 50'360 morts, selon le dernier décompte de l'université Johns Hopkins. La mise à l'arrêt de l'activité pourrait faire reculer le PIB de 0,9% au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée vendredi par les services du budget du Congrès, CBO, une agence indépendante. Au deuxième trimestre, il pourrait chuter de 11,8%, cela représenterait une baisse de 39,6% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Estimations très incertaines

«L'économie connaîtra une forte contraction au deuxième trimestre 2020 en raison de facteurs liés à la pandémie, notamment les mesures de distanciation sociale mises en place pour la contenir», a commenté le CBO dans un communiqué, avertissant toutefois que ces estimations sont préliminaires et restent très incertaines.

L'activité économique s'est arrêtée avec la progression du virus aux Etats-Unis courant mars, et la mise en place de mesures destinées à le contenir. Les bars et restaurants ont dû fermer, tout comme la plupart des commerces jugés non essentiels. Beaucoup d'entreprises ont mis leur activité entre parenthèses ou ont dû la réduire drastiquement.

En cinq semaines, plus de 26 millions de personnes se sont inscrites au chômage, du jamais vu. Le taux de chômage, qui était tombé en février à son niveau le plus bas depuis 50 ans - 3,5% -, est reparti à la hausse. Après être grimpé jusqu'à 14% au deuxième trimestre, il pourrait culminer à 16% au troisième trimestre, prévoit ce rapport.

PIB en baisse de 5,6% en 2020

L'économie pourrait commencer à se redresser à partir de l'été quand les inquiétudes concernant la pandémie diminueront et les autorités locales assoupliront les mesures de confinement. Certains Etats ont commencé à relancer leur activité, comme la Géorgie qui a rouvert certains commerces vendredi et avant lui le Texas et le Vermont. En Floride, certaines plages sont de nouveau accessibles. D'autres ne l'envisagent pas encore, comme New York, épicentre de la pandémie dans le pays.

Mais la convalescence devrait être longue, et «les défis de l'économie et du marché du travail devraient persister pendant un certain temps», estiment les auteurs de l'étude. La croissance pourrait être de retour dans la seconde moitié de l'année, 5,4% au troisième trimestre, 2,5% au quatrième, précise l'étude. (afp/nxp)