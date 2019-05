Pierre Botton, un habitué de Genève, convoqué par la justice en France

Animateur de l'émission «Tant qu'il y a de la vie» en 2010 et 2011 sur Radio Cité Genève, l'homme d'affaires français Pierre Botton, devenu militant de l'amélioration des conditions de vie carcérale après une condamnation à 5 ans de prison en 1996, a de nouveau maille à partir avec la justice française. Selon lemonde.fr, il est renvoyé devant le tribunal pour des infractions financières sous couvert de son association Les prisons du cœur, rebaptisée par la suite Ensemble contre la récidive, qui a mis fin à ses activités, apprend-on sur son site internet.

Les enquêteurs de Tracfin (la cellule de lutte contre la fraude et le blanchiment au Ministère de l'économie et des finances) et de la Brigade financière ont découvert une série de sociétés et une entreprise civile immobilière qu'il dirigeait. Il est soupçonné d'avoir capté de l'argent pour se constituer un patrimoine immobilier conséquent. Il est poursuivi pour «escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale». Le procès devrait avoir lieu le 12 juillet. D'ici là, il a été placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de gérer une société.

Son association d'aide aux prisonniers a reçu pendant des années des subventions publiques et des dons. Son expérience carcérale puis ses projets de prison new-look et son association ont été largement médiatisés en France mais aussi en Suisse.

Avant d'animer régulièrement une émission d'interviews sur les ondes de Radio Cité Genève, Pierre Botton avait déjà des liens avec la Cité de Calvin, où il venait souvent. Il avait notamment été invité aux 45es Rencontres internationales de Genève, consacrées à la prison.

À la suite de l'affaire politico-financière Noir-Botton, dans les années 90 à Lyon, la fille de l'homme politique Michel Noir, ex-maire de Lyon et ex-épouse de Pierre Botton, avait témoigné au procès dit «des comptes suisses» contre son père. Elle avait reconnu être venue chercher à Genève des enveloppes contenant de l'argent provenant de comptes suisses de Pierre Botton, à la fin des années 80.

