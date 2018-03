Petite virée pour le couple Macron au Taj Mahal

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont offerts dimanche une escapade romantique au Taj Mahal, emblématique mausolée moghol et ode à l'amour.

Cette excursion intervient au second jour de la visite d'État du président français en Inde, destinée à renforcer les liens encore timides - surtout sur le plan économique - entre Paris et New Delhi.

Accueilli par des danseuses traditionnelles à la descente de l'avion à Agra, à 170 kilomètres au sud de New Delhi, le couple présidentiel a débuté vers 17h20 locales (11H50 GMT) la visite du célèbre monument de marbre blanc, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Comme pour toutes les visites officielles, le Taj Mahal était pour l'occasion fermé au public. Le site était désert, magnifié par une rasante lumière dorée de fin d'après-midi.

«C'est le jardin d'Éden»

Un guide francophone a expliqué à un Emmanuel Macron en bras de chemise et sa femme l'architecture et l'histoire du lieu, construit durant la première moitié du XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan. «C'est le jardin d'Éden», s'est extasié Brigitte Macron.

Le Taj Mahal a subi ces derniers mois les foudres d'une frange des nationalistes hindous, qui renient cette construction à la mémoire de la femme de l'empereur morte en couches. Une controverse qui s'inscrit dans une remise en cause plus générale ces temps-ci en Inde de l'héritage musulman du pays.

Le monument iconique de l'Inde souffre également de la pollution atmosphérique qui jaunit son marbre et oblige les conservateurs à lui appliquer des couches de terre pour absorber les impuretés. La rénovation s'étire depuis quatre ans déjà et doit bientôt s'attaquer à la partie la plus délicate, le dôme, un chantier qui fera grogner bien des touristes.

Les photos de dirigeants étrangers devant le Taj Mahal sont des incontournables des voyages officiels en Inde. Le cliché de la princesse britannique Diana posant seule devant en 1992 est notamment resté dans toutes les mémoires. (afp/nxp)