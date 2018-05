Petite leçon de taekwondo pour le pape

Le pape François a assisté mercredi au cours de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre à une exhibition de taekwondo réalisée par dix jeunes Coréens, garçons et filles, originaires de deux Corées.

Sur les notes de l'Ave Maria de Franz Schubert, cinq athlètes vêtus de kimonos noirs et cinq autres vêtus de kimonos blancs ont effectué une démonstration de taekwondo sous le regard attendri du pape argentin.

La démonstration s'est achevée par un lâcher de colombe en signe de paix effectué par une petite fille coréenne, elle aussi vêtue d'un kimono. «Voir les deux Corées ensemble représente un message de paix pour l'humanité entière», a déclaré le pape.

Une banderole proclamant «la paix est plus précieuse que le triomphe» avait été déroulée pendant l'audience. «Le Saint-Siège accompagne, soutient et encourage» cette rencontre, avait assuré le pape François fin avril avant le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. (afp/nxp)