«Personne n'est au-dessus des lois, pas même Trump»

«Personne n'est au-dessus des lois, pas même le président Trump»: les démocrates du Congrès ont affiché mercredi leur détermination face au président des Etats-Unis. Sous la menace d'une procédure de destitution, Donald Trump a, lui, choisi l'affrontement maximal.

No one is above the law, not even POTUS. The White House letter is the latest example of efforts to stonewall & obstruct. Americans deserve the facts & the House will not be deterred in our effort to get to the bottom of his conduct. My full statement: https://t.co/kRGxRjLXR5