Perquisition chez Jean-Luc Mélenchon

Mardi matin, le leader du parti la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, adepte des réseaux sociaux, a annoncé dans une vidéo qu'une perquisition avait lieu à son domicile.

Le siège du parti et celui du parti de gauche auraient aussi été perquisitionnés. LFI a dénoncé un «coup de force politique, policier et judiciaire contre Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise», et une «attaque sur la base d'éléments fantaisistes».

La première affaire provient d'un signalement de l'eurodéputée frontiste Sophie Montel, qui accusait Jean-Luc Mélenchon d'avoir employé ses assistants parlementaires à des fins politiques. Des emplois fictifs, donc, selon elle.

La seconde affaire résulte d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne. Des dépenses facturées par deux associations, l’Ère du Peuple et Mediascop, sont dans la mire des enquêteurs.