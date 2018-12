Perpétuité pour le tueur néonazi de Charlottesville

Un néonazi américain a été condamné mardi à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'une militante antiraciste en 2017, en marge d'un rassemblement d'extrême droite à Charlottesville, selon les médias américains.

James Fields, 21 ans, avait été reconnu coupable vendredi par un tribunal de cette ville de Virginie du meurtre de Heather Heyer, sur laquelle il avait foncé avec sa voiture avant de prendre la fuite. Le rassemblement de Charlottesville avait braqué les projecteurs sur une nouvelle génération de militants d'extrême droite, plus visibles depuis le début du mandat du président Donald Trump.

Neo-Nazi James Alex Fields Jr. was just sentenced to life in prison for killing Heather Heyer in a vehicular attack in Charlottesville, Virginia last year. In this video, the Charlottesville community reflects on its history and recovery since the August 2017 rally. pic.twitter.com/EaS3T6vxPs