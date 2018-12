Pêcheurs sauvés par un paquebot

Un bateau de croisière a secouru deux pêcheurs costariciens qui dérivaient en mer depuis trois semaines. Un vrai coup de chance: le navire ne devait normalement pas passer par là, mais a adapté sa trajectoire en raison du mauvais temps.

Les hommes ont été retrouvés vendredi soir entre les Îles Caïmans et la Jamaïque par l'Empress of the Seas, a tweeté dimanche soir James Van Fleet, le chef météorologue de la compagnie maritime américano-novégienne qui exploite ledit paquebot de croisière.

Les deux pêcheurs ont débuté leur périple involontaire de la ville costaricienne de Puerto Limon le 1er décembre. Les marins, qui ont reçu des soins une fois à bord du navire, ont expliqué s'être endormis après avoir arrangé leurs filets et être partis à la dérive. Ils sont ensuite tombés en panne d'essence en tentant de revenir à leur point de départ.

Royal Caribbean’s Empress of the Seas saves sailors who were stranded for 20 days https://t.co/WFwXIUNPX2 — DottieTheGreatfulDreg??? (@DottieFincham) 23 décembre 2018

