Pêcheurs massacrés par Boko Haram

Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans l'ouest du Tchad par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, qui ont attaqué un village de pêcheurs au bord du lac Tchad, a annoncé mercredi à l'AFP le préfet de la région concernée.

Cette vaste étendue d'eau et de marécages est truffée d'îlots servant de repaires et de camps d'entraînement à Boko Haram qui multiplie attaques meurtrières et enlèvements dans les quatre pays riverains: Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun.

«Hier, des personnes sont venues attaquer des pêcheurs non loin du village de Kaiga, il y a eu 14 morts, 5 blessés et 13 personnes portées disparues, dont on ne sait pas si elles ont été enlevées par les assaillants», a expliqué au téléphone à l'AFP Imouya Souabebe, le préfet du département de Kaya, où se situe Kaiga.

Zone rouge

Kaiga est situé à une soixantaine de km de la frontière nigériane. «Nous savons que ce sont toujours les éléments de Boko Haram qui écument cette zone, ils sont donc à l'origine de cette attaque», a ajouté le préfet. «Les assaillants sont venus en petit groupe dans un premier temps avant d'être renforcés pour attaquer les pêcheurs dans une zone appelée zone rouge , difficile d'accès», a-t-il précisé.

«Des pêcheurs ont été attaqués hier dans une zone rouge où la pêche est interdite», a confirmé à l'AFP le gouverneur de la Région du Lac, Noki Charfadine, qui parle, lui, d'au moins neuf morts. (afp/nxp)