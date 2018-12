Payées pour se taire: Trump n'y voit rien d'illégal

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi matin que les paiements effectués pendant la campagne de 2016 à deux femmes pour qu'elles taisent la liaison qu'elles disent avoir eue avec lui n'avaient rien d'illégaux. C'est sa première réaction sur ce volet depuis la publication vendredi par le procureur fédéral de New York de documents judiciaires le mettant pour la première fois directement en cause dans ces versements à Karen McDougal, une playmate du magazine «Playboy», et Stormy Daniels, une actrice pornographique.

Répétant une nouvelle fois qu'il n'y avait «PAS EU DE COLLUSION» entre son équipe de campagne et la Russie en amont du scrutin présidentiel, il a tweeté qu'en conséquence «les démocrates prennent désormais une simple transaction privée (et) la qualifient à tort de contribution de campagne». Il ajoute que la transaction a été «effectuée correctement par un avocat».

«C'est la responsabilité de l'avocat (qui est engagée, NDLR) s'il y a eu une erreur, pas la mienne», a poursuivi le milliardaire, accusant de nouveau son ancien avocat Michael Cohen de «tout simplement mentir pour alléger sa sentence» et dénonçant une nouvelle fois une «chasse aux sorcières».

“Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun...No Collusion.” @FoxNews That’s because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,...

....which it was not (but even if it was, it is only a CIVIL CASE, like Obama’s - but it was done correctly by a lawyer and there would not even be a fine. Lawyer’s liability if he made a mistake, not me). Cohen just trying to get his sentence reduced. WITCH HUNT!