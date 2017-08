Pas de toilette à la maison: elle divorce

Inde Un convoi a déraillé samedi dans le nord de l'Inde. Le bilan fait état de 23 morts et plusieurs dizaines de blessés. Plus...

Inde Plusieurs enfants sont décédés dans le service pédiatrique d'un hôpital. L'établissement n'était plus approvisionné en oxygène. Plus...

Asie Des pluies importantes et des glissements de terrain ont fait des victimes au Népal, en Inde et au Bangladesh. Plus...