Pachinian espère renforcer son pouvoir par les urnes

En bref

L’Arménie est une ex-république soviétique



L'arche de Noé - La région qui comprend l'Arménie actuelle est une terre biblique. Selon la Genèse, l'arche de Noé est d'ailleurs venue s'échouer sur le mont Ararat, sommet mythique arménien aujourd'hui en Turquie.



Génocide de 1915 - L'Arménie et la Turquie s'opposent sur la question des massacres d'Arméniens perpétrés par les forces ottomanes entre 1915 et 1917, qu'Ankara refuse de reconnaître comme un génocide.



Kim, Charles, Youri... - La star mondiale de la téléréalité Kim Kardashian, le chanteur Charles Aznavour, l'actrice hollywoodienne Cher ou encore les champions du monde français de football Youri Djorkaeff et Alain Boghossian... Tous ont en commun des origines arméniennes.



Forte de huit à dix millions de personnes selon les estimations --contre trois millions d'habitants en Arménie--, la diaspora arménienne, très représentée dans la culture et le sport, s'est constituée essentiellement à la suite des massacres de 1915.