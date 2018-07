PDG de la mine de Soma condamné à 15 ans

Un tribunal turc a condamné mercredi à 15 ans de prison l'ex-PDG de la mine de Soma où 301 personnes ont été tués en mai 2014 dans la plus grave catastrophe minière de Turquie, a annoncé l'agence publique Anadolu.

Le verdict du tribunal d'Akhisar (ouest) contre l'ancien PDG Can Gurkan intervient à l'issue d'un procès qui a duré trois ans.

Le directeur général de la mine Ramazan Dogru et le directeur technique Ismail Adali ont été condamné à des peines de 22 ans et 6 mois. Le directeur des opérations Akin Celik et le responsable technique Ertan Ersoy ont été condamnés à des peines de 18 ans et 9 mois de prison, selon Anadolu. (afp/nxp)